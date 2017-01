Por último, Perarnau no esconde las críticas que Guardiola recibió en Alemania por parte de un sector de la prensa que todavía le reprocha no haber conseguido en tres años la Champions League. Pep llegaba a Munich después de haber ganado 14 títulos con Barcelona en 19 torneos disputados. Tomaba las riendas de un plantel campeón en la máxima contienda europea de clubes, con jugadores que además habían levantado la Copa del Mundo con Alemania en el mundial de Brasil. La vara era muy alta y él lo sabía. Durante tres años consecutivos, llevó al Bayern hasta las semifinales pero no pudo jugar por el título. Es una espina clavada en los guardiolistas. Es temerario hablar de fracaso tras conseguir 7 títulos, pero hay quienes se animan a hacerlo.