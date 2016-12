Hay una palabra que atraviesa el libro: "contradicción". Poder ser es, sobre todo, una defensa de la persona como una integridad, lo que implica aceptar sus propias contradicciones. "Uno tiene ciertas ideas sobre qué es la vida y cómo se debe encajar allí", dice Tonelli. "Cuando era chico, en mi familia se esperaba que yo fuera presidente de una gran compañía. Durante muchos años en mi carrera tuve una frustración por no llegar rápido a ese cargo. Hoy digo que si lo tuviera, aunque ya no me interese, me estaría mutilando porque hay un montón de cosas mías que no entran en ese cargo. Qué hacés con el piano o la escritura si sos el presidente de una gran compañía. Hacemos un gran esfuerzo por meternos adentro de la idea sobre cómo debemos ser, mientras tenemos cosas que, en algunos sentidos pueden ser contradictorias o por lo menos no súper coherentes, y, en realidad, hablan de nuestra multiplicidad".