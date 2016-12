Con esa dos ideas fuerza, un germen científico y una anécdota, empecé a delinear los personajes de Kumiku y Lucho. Y después vino lo que podría ser el corazón de la historia: hace unos años, en un cuestionario que me enviaron a partir de la edición española de mi novela ¿Quién mató a la Cantante de Jazz?, me preguntaban por mi peor miedo. Quise tomármelo a la ligera pero entré en un estado de profunda reflexión y después de unos cuantos días, y de dar por obvia la respuesta "la pérdida o muerte prematura de un ser querido", confirmé que lo que más miedo me daba era no conocer a mi hija y que ella no me conociera. No sólo hablo del vínculo sino de las individualidades. ¿Cuántas madres no tienen idea de quienes son sus hijos y viceversa? ¿Quién dijo que por tener ese vínculo primitivo nos conocemos en profundidad? ¿Es suficiente?