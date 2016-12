Él, sin embargo, se corría de ese lugar de supremacía. Aquel que fue capaz dedicar una década para escribir una novela monumental como Los Sorias —que, como él mismo decía, tiene 30 mil palabras más que el Ulises, de Joyce— sólo para vengarse de unos vecinos de su infancia, hablaba de la fama que siempre le fue esquiva. "Yo creo que en la Argentina nadie se transforma en escritor", decía en una entrevista de hace un tiempo. "¿La fama dónde está? ¡Ah, ya sé! Debajo de mi teléf… No, me equivoqué de nuevo. No creo que aquí haya fama alguna para nadie. Por eso he estado tan interesado —y nunca lo conseguí— en ser traducido al inglés o a otro idioma. No es garantía de perdurabilidad, pero es una esperanza más. A ver, voy a decir una mentira: Alberto Laiseca es conocido en el mundo tanto como T.S. Eliot. ¡Acabo de decir una mentira infinita! Los que lo conocen a Eliot no tienen ni idea de Alberto Laiseca. Esa es una condena para los que están en el Cono Sur".