Así es como, un informe publicado por Bank of America Merrill Lynch, titulado "New Kids On The Block. Millennials & Centennials Primer", explica como estas dos generaciones entienden las finanzas, el consumo y la tecnología, entre otras cosas. Alguno de los datos que se dan a conocer son que el 88% viven en mercados emergentes, el 90% posee un smartphone y durante 2025 controlarán el 47% de los fondos del planeta. A su vez, Representan el 27% y el 32 % respectivamente de la población mundial, estimada a día de hoy en 7.400 millones.