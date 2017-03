-Cuotas: este año comprar en cuotas ya no será gratis, siendo que está vigente la ley de precios transparentes que pide al comerciante mostrar los siguientes valores muy claros:

precio al contado: efectivo, tarjeta de débito o con tarjeta de crédito en un pago. Precio total financiado: es la suma de todas las cuotas en las que se financiará la compra. Y CFT Costo Financiero Total: es el valor de las cuotas + costos de financiación (seguros de vida, gastos administrativos, etc.). Los costos de financiamiento varían de banco a banco y según el tipo de tarjeta, es por eso que habrá que estar muy atentos a este valor. No es lo mismo financiar las compras a un 20% que a un 40%.