Fanático del PSG, se animó a decir que le gusta el juego de Di María y que es un amante de los deportes. "Practico vela, running, ciclismo de montaña, natación… todo lo que me ayude a evacuar los problemas de la cabeza", cuenta con confianza. "¿Que fumo mucho? No, sólo en el Dakar", continúa. Se ríe, sabe que su naturaleza no le permite la mentira: "Bueno no es tan así, en alguna fiesta con un poco de alcohol puede que me encienda algún cigarro".