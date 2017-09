The Who, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N' Roses, Alice Cooper, Def Leppard, Red Hot Chili Peppers… Los nombres hablan por sí mismos. Rock In Rio, a lo largo de sus más de treinta años de historia, siempre se destacó por reunir a algunas de las bandas más importantes, exitosas y masivas de los rubros de la distorsión, las baladas, los solos eléctricos y los riffs filosos.