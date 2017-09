8- Made For You: No todos los clientes saben que, desde hace más de seis años, la cadena ofrece en todos sus locales de Argentina la posibilidad de poder personalizar sus combos. Gracias a un sistema que se llama "Hecho para ti" es posible sacar o sumar condimentos, cambiar ingredientes e incluso pedir las hamburguesas al plato, ya que los pedidos son preparados en el momento y de la manera que el cliente los pide.