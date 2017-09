Son las 7:30 am, Juan se sube al auto para ir a trabajar y toma la Panamericana como miles de personas más lo hacen de lunes a viernes. La fila no avanza, el auto no avanza, pero el tiempo sí. El cansancio y el enojo crecen y así pasan las horas hasta llegar a destino, al lugar de trabajo. Esta es la historia que cuenta "The Renders", una serie escrita por Sebastián Borensztein basada en "un garrón de la vida real".