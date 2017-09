Angá, una mona carayá rescatada del mascotismo, fue mamá por segunda vez! Es una excelente noticia, reflejo del arduo trabajo que realiza el equipo de la Fundación para recuperar animales víctima del tráfico ilegal. Angá llegó al parque hace 3 años, en una incautación de Dirección de Fauna Silvestre. Tenía problemas físicos y un comportamiento muy agresivo, a raíz de haber vivido fuera de sí hábitat, en una casa de familia. Gracias a técnicas de bienestar animal aplicadas por los cuidadores y veterinarios, pudo adaptarse a otro grupo recuperado en la Fundación , y hoy ya formó su familia. #losmonosnosonmascotas #HistoriasDeRecuperación

A post shared by Fundación Temaikèn (@fundaciontemaiken) on Sep 19, 2017 at 11:37am PDT