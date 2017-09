Un caballito de mar y un hisopo: la triste foto que revela la contaminación en los océanos

Justin Hofman encontró a un pequeño caballo de mar aferrándose a un hisopo que lo superaba en tamaño. La imagen, llamada "surfista de aguas residuales", fue nominada al Wildlife Photographer of the Year. "Me gustaría que la foto no existiera. Pero ya que existe, quiero que todos la vean", dijo su autor