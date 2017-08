A las tres semanas de publicado en Estados Unidos, el libro escaló a la lista de bestsellers de The New York Times. Let there be water –El agua– es una investigación meticulosa de catorce meses y cientos de entrevistas. Siegel, obsesionado por la creciente crisis hídrica, indagó en el modelo israelí. Se buscó preguntar cómo hizo Israel, 60% desierto y el resto semiárido, para convertirse en el referente del nuevo paradigma hídrico.