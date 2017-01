"Decídanse. No hace mucho tiempo que Jens (Stolenberg, el ex primer ministro noruego, hoy en día jefe de la OTAN) preconizaba el diésel por delante de la gasolina. No estoy seguro de que sepan verdaderamente qué es mejor", escribió Irene Signora Maier Tziotas en la página de Facebook del diario Verdens Gang.