Un ex voluntario de FoodCycle, Ben Whitehead, explicó que había conseguido 15 toneladas de fruta desde que pidió que le dieran lo que iban a tirar en su mercado local. "Me ofrecieron 12 cajas de piñas realmente increíbles, iba en mi bicicleta, así que me miraron y se rieron", dijo sobre su encuentro inicial con los comerciantes.