Claro que la apuesta a Lebac largas no está exenta de riesgos. El más obvio es que una abrupta suba del dólar termine borrando las ganancias conseguidas en moneda local. Pero se trata de un problema relativo. En primer lugar, muchos invierten en Lebac fondos que en realidad representan capital de trabajo. En ese caso no importa la comparación con el dólar, sino realizar una inversión inteligente con los flujos excedentes del negocio.