La compra de divisas sigue siendo "hormiga", es decir mucha gente por bajas cantidades. El 42% de las compras de billetes (unos US$ 1.490 millones) fueron realizadas por importes de hasta US$ 10.000 mensuales por cliente. Asimismo, el 96% de la cantidad de clientes que compraron billetes en agosto, operaron en este estrato, resultando en una compra promedio por cliente de US$ 1.448, mientras que el restante 4% promedió US$ 45.935.