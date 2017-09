Pero lo más jugoso llegó con los pronósticos electorales: según su visión, Cambiemos tiene muchas chances de ganar no sólo Santa Fe, sino también la provincia de Buenos Aires. Éste es un dato clave que siguen los inversores, aunque tras luego de la exigua victoria alcanzada por Cristina Kirchner en las PASO ya no la perciben como una alternativa. "La gran elección del Gobierno, que consiguió el 37% de los votos a nivel nacional, sirvió para convencer a gobernadores, sindicalistas y periodistas sobre el verdadero poder de Macri. Muchos creían que la gente castigaría al Gobierno por el ajuste económico y no fue así".