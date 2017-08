— El sistema financiero hoy todavía está en pañales, tiene una penetración de solo el 15% del PBI. Por lo tanto, en este proceso que hemos iniciado vemos que habrá un aumento del crédito no solo hipotecario sin del crédito para las empresas. Lo que se debe desarrollar en Argentina es un mercado de fondeo de más largo plazo no con los depósitos sino con un mercado de Obligaciones Negociables (ON) y securitización de hipotecas. Hay dos bancos que ya lanzaron ON en UVA como el Banco Provincia y el Banco Hipotecarios y hay otros bancos, como el Ciudad, que van a salir en los próximos meses a financiarse de esa forma.