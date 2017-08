2. Cupón PBI: Cotiza en pesos, dólares y euros. Es uno de los activos que habían sido casi olvidados por el mercado pero que ahora presenta signos de vitalidad. El motivo es que la economía argentina empezó a crecer y ese ritmo podría acelerarse en especial el año que viene. La última vez que se pagó fue en 2012, pero por el crecimiento obtenido en el 2011. El tema es que ahora la recuperación económica dejaría a este instrumento al borde de gatillar un nuevo pago, lo que sucede cuando la economía crece más de 3%. Pero aún cuando este año no se consiga ese objetivo (el PBI podría terminar "raspando" en ese nivel), con un poco de viento a favor el año próximo podría superarlo ampliamente. En ese caso, correspondería el pago aunque el mismo se efectuaría en el 2019. El cupón PBI venía operando en niveles de USD 9, pero ya en los últimos días se acerco a USD 9,80, mostrando mayor interés de los inversores. Y no sería extraño que continúe escalando a medida que se conozcan más datos positivos sobre el nivel de actividad. Lo más interesante es que el Gobierno aún debería pagar un total de USD 30 en los próximos años, por las condiciones de emisión. Eso significa que con un poco de paciencia sería posible triplicar el rendimiento actual. ¿Cuáles serían los riesgos? Existen dos y no son menores. El primero es que la actividad no tenga el recorrido esperado y el crecimiento resulte menor. En ese caso habría que esperar varios años para empezar a cobrar. La otra cuestión es que sigue pendiente por parte del ministerio de Finanzas una aclaración sobre el "año base" que se tomará en cuenta para calcular la ganancia acumulada del cupón PBI. Podría ser la del 2004 ó la del 2012. Dependiendo de eso, la rentabilidad podría ser enorme cuando se gatille el primero de los pagos o mucho más chica, reduciendo en parte el atractivo de esta inversión.