COMISIÓN NACIONAL DE VALORES autorizó el inicio de la oferta pública de la ON Pyme CNV Garantizada. La negociación de este instrumento podrá realizarse mediante la plataforma de Colocaciones Primarias del Mercado Argentino de Valores (MAV). Durante esta semana se negociará el primer producto de este tipo. El lanzamiento formal fue realizado por CNV y MAV en junio de este año, en un evento organizado por las partes en la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces, el titular de la CNV, Marcos Ayerra, destacó que "la ON Simple está diseñada para permitir a las Pymes acceder a financiamiento de mediano y largo plazo, busca simplificar el proceso al introducir la figura de la Entidad de Garantía, que minimiza los trámites burocráticos y baja los costos financieros y administrativos". El MAV es el mercado de capitales especializado en productos pymes, no estandarizados y relacionados con la economía real. Para su director ejecutivo, Fernando Luciani, "este tipo de productos es estratégico, porque permite profundizar las relaciones del mercado financiero con la actividad productiva y el desarrollo".