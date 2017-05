En un rato, la licitación de Lebacs del Central. Se viene hoy la licitación mensual de Letras de la entidad, con la Lebac de junio operando al 25,30% en el mercado secundario. Veremos si el BCRA convalida este nivel o incluso se anima a cortar más arriba en respuesta a los datos inflacionarios de la semana anterior. Veo mucho muñeco estatista criticando lo mejor que tenemos: el BCRA y su política monetaria correcta y anti-inflacionaria. Nuestro drama es la POLÍTICA FISCAL, NO LA MONETARIA, si no estamos dispuestos a corregir lo primero, y en esto incluyo a todos los ciudadanos de este bendito país, muy defensores del gasto público, pero a la vez muy críticos de sus nefastas consecuencias, entre ellas la inflación. Dejemos de hacer quilombo, dado que resulta en un ejercicio sumamente hipócrita. A los que critican la gestión del Gobierno: si no se bancan achique del Estado, cállense, no suman nada. Tenemos un sólo problema: Estado destructivo, enorme, parasitario y corrupto. Si no resolvemos este drama, el resto es absolutamente irrelevante. Desinflacionar 12 años de excesos fiscales y monetarios nos llevará mucho tiempo, es una de las tantas bombas plantadas por el kirchnerismo.