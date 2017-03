Resistamos el populismo trabajando más. Los invito a que seamos protagonistas de esta nueva historia que intenta escribirse en la República Argentina. Cambiar no es gratis, por el contrario, es extremadamente costoso y el Presidente Macri no puede sólo. Es por esta razón, que por cada paro y apriete que organice el populismo propongo que aquéllos que votamos un cambio demos un paso adelante y resistamos esta actitud. Al argentino cómodo, ese que votó cambio pero que no asume los sacrificios que el mismo implica, le cuento que no habrá cambio posible si no asumimos una actitud activa y responsable. Si me hacés un piquete, me iré entonces caminando a trabajar, si me hacés paro, trabajaré entonces el doble, si el sindicalismo docente decide no iniciar clases, los reemplazaremos dando clases nosotros. Si decidís cortarme el transporte público, pues entonces trabajaré desde mi casa. Está llegando el tiempo de defender un cambio genuino y para ello no sólo se hace necesario el voto. El populismo nos pone en la difícil situación de reafirmar nuestras convicciones y en dejar de ser testigos pasivos de una historia que sólo fabricó pobres. Que los paros, los aprietes, los piquetes, organizados por el populismo, nos unan a todos los que votamos por un cambio respondiendo: por cada paro que armen trabajaremos más, sólo con esta actitud podríamos romper el estado estacionario en el que estamos atrapados desde hace setenta años: hay una parte de argentinos que todavía puede hacerlo. Macri sólo es un insipiente intento de cambio, depende de quienes lo votamos que este intento se solidifique, mute y mejore, o claudique nuevamente en peronismo. Presidente Macri: no puedo ser del PRO, tengo un paladar demasiado liberal como para tolerarlos, pero voy a bancarlo 100%, cuente con mi apoyo incondicional.