Segundo, Argentina aumenta el tamaño del Estado en un intento de esconder desempleo. Todo incremento de gasto, ceteris paribus, debe ser financiado de alguna forma. En Peronia, por momentos decidimos hacerlo emitiendo moneda local, como en la administración peronista anterior, lo cual nos llevó a una hiperinflación potencial que el actual BCRA pudo contender vía absorción monumental de pesos y tasas muy altas, en especial durante el 2016. La administración actual ha decidido ser anti-inflacionaria pero no ha decidido ser anti-deficitaria. Por lo tanto el dilema permanente de Peronia permanece intacto: ¿cómo financiamos nuestro gasto en exceso? Claramente, la administración actual ha decidido ir por la otra vía del financiamiento: emisión a escala de deuda externa tanto soberana como provincial. En este escenario, los dólares que ingresan vía deuda externa, aprecian al Peso Argentino PERO por razones incorrectas. Insisto con un aspecto: la apreciación cambiaria per sé no me importa, en definitiva es un precio relativo y coma total, en el largo plazo determinará un equilibrio en la asignación de recursos. Lo preocupante es el causante de la apreciación: DEUDA EXTERNA PARA FINANCIAR DEFICIT FISCAL.