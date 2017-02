La Bolsa, a todo esto, sigue en un limbo. Hay una serie de dudas que paraliza al mercado y no puede definir tendencia. No hubo una gran toma de ganancias, pero hay una caída lenta de los papeles más ponderados, en particular los de energía. No es el caso de Petrobras que bajó 1,79% e YPF 3,05%, que estuvieron atados a la baja del petróleo. Pero Transener, que cedió 0,87%, tras haber estado en alza de más de 1,5% en gran parte de la rueda, no logró afirmarse. Apenas sube aparecen vendedores. Es cierto que este papel acumuló fuertes ganancias a cuenta del aumento de la tarifa eléctrica y que su precio puede estar en un techo, pero este argumento no termina de explicar la falta de consolidación de los papeles líderes.