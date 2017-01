Un VIX en 10.81 describe a un mercado global que claramente no ve en DT ninguna amenaza sustancial lo cual no implica necesariamente que los mercados tengan razón. Recuerden que son estos mismos mercados los que no anticiparon la quiebra de Lehman Brothers. Los mercados se equivocan y mucho y tengo la sensación de que tanta benevolencia priceada es una exageración de las esperadas "bondades" de la administración actual y una subestimación de los potenciales "males". Parecería que el 2017 será un año de varios giros y cambios de cartera y con un Dow por primera vez sobre 20.000, quizá nos estemos acercando a la próxima corrección de los mercados globales. En junio del 2007, momento en donde podemos citar el inicio de la crisis que desencadenó en la quiebra de Lehman Brothers, el VIX estaba en niveles de 15. Hoy el VIX se ubica sub-11 a pesar de que el mundo entero está frente a un verídico y potencial riesgo de cambio de paradigma. Es importante analizar la volatilidad implícita en perspectiva: desde el 2005, el mínimo del VIX fue de 9.90 por lo tanto, el nivel spot del VIX no está muy lejos de dichos mínimos. Recordemos que el VIX es un índice de volatilidad implícita por lo cual captura el apetito del mercado por "hedgear" riesgo. Un mercado muy comprador de puts, "engorda" el precio de las primas y por lo tanto genera un aumento de la volatilidad implícita y del VIX. Por el contrario, un mercado "feliz y despreocupado" no "hedgea" y por lo tanto reduce su demanda de puts deprimiendo la resultante volatilidad implícita. Es precisamente este último escenario, el de un mercado relajado, el que actualmente pricea creo, el VIX.