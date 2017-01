Apoyo al flamante gobierno republicano relativo al demócrata que se fue y me dicen que por eso no soy liberal. También voté al radicalismo de Cambiemos por percibirlo como la opción menos peor, ¿también me hace no liberal? Porque al igual que en Peronia me inclino a lo que percibo como el menor de los males. La frustración actual es responsabilidad demócrata, algo mal habrán hecho, ¿qué tal si le damos la chance a otra fuente de opinión y acción? Todo aquel que proclame baja de impuestos al sector privado, como aparentemente insinúa DT, tendrá mi apoyo liberal, al menos al inicio. Obviamente que si este señor DT culmina en la práctica convalidando muchos de sus nefastos comentarios públicos, como liberal que soy, me sumaré en el repudio inmediatamente, pero no antes de verlo actuar. Lo que rescato en lo poco que conocemos del señor Trump es que llegó a la presidencia para cambiar. Podrá irle bien o mal, pero parecería querer honrar al menos algunas de sus promesas electorales: escucho a DT y percibo un Presidente que muestra liderazgo desde el minuto inicial.