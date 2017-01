GRUPO SUPERVIELLE recibió de LatinFinance el premio Initial Public Offering of the Year por su desempeño en el inicio de operaciones en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. Luego de una exhaustiva investigación y evaluación de las actividades desarrolladas por diferentes agentes que operan en el mercado financiero, se realizó la entrega de premios Deals of the Year 2016 en una ceremonia realizada en el Pierre Hotel de Nueva York. Contó con la presencia de José Luis Panero, gerente general de la entidad y Alejandra Naughton, CFO del Grupo.