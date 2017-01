¿The New Nothing? Se fue el 2016 y con él incluso, el keynesianismo de un Ministro. Un año que en vez de traernos una "lluvia de dólares" nos entregó a cambio, "lluvia de gasto público", demostrando la formidable resistencia que la sociedad argentina tiene al cambio. Pensar que un gobierno que no se animó a correcciones fiscales significativas en 2016, lo haga en un carnívoramente político 2017, a mi entender es una utopía que me animo a definir como "The New Nothing": "Proceso a través del cual cambiás a un ministro por otro pero en el fondo no te animás a bajar el gasto". Parecería que ahora el oficialismo finalmente comienza a escuchar lo que muchos economistas venimos reclamando desde enero 2016: baja de gasto. Se pasaron un año entero diciéndonos que "no se podía" y ahora de golpe: ¿se puede en un 2017 electoral? El año de la corrección fiscal era el 16 cuando había "amor por el nuevo Presidente", no el 17 cuando ese amor "es claramente más débil", me pregunto si ahora este intento "extemporáneo" de ortodoxia fiscal no frenará el principal resultado macroeconómico que se espera para el año entrante: el famoso rebote del 3% de PBI. En este intento de "ortodoxia extemporánea", el gobierno corre quizá el riesgo de aplicarse una "auto-Doble-Nelson": ¿ortodoxia matando brotes verdes?