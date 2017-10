– En este punto, usted destaca que la situación fiscal continúa siendo débil. Para los dos primeros años de Gobierno, parece entendible, porque en el primero el Gobierno no sabía bien qué estado había recibido las finanzas públicas; y el actual parece de transición hacia la normalización macroeconómica. Pero ¿para el 2018 no debería ser más ambicioso?¿Aspirar a un déficit fiscal financiero de 5,5% del PBI no significa mantenerlo en un nivel muy elevado?

– Sí, creo que el déficit fiscal presupuestado es muy elevado; en parte hay una decisión del Gobierno de ser gradual en la reducción del déficit. Yo le tengo confianza al equipo de Hacienda de que podrá cumplir con estas metas, pero creo que la discusión es lo que usted está sugiriendo, si las pautas gradualistas son apropiadas en estas dimensiones. Pienso que la respuesta no es fácil, porque creo que va a depender mucho del escenario externo. El mercado de capitales implícito en el nivel de déficit fiscal que tiene la Argentina es muy alto; y puede transformarse en no sostenible en un tiempo no muy largo. Por eso el cumplimiento de las metas presupuestaria va a depender de las condiciones del mercado internacional. Si el mundo sigue con tasas de interés extremadamente bajas, puede ser que funcione. Pero si ocurriese un aumento más rápido que del previsto en las tasas de interés externas la situación de financiamiento para la Argentina se va a poner más dura, y entonces puede hacer necesario revisar algunas de las pautas macroeconómicas.