"El 5,1 de ayer de aumento de la actividad industrial de agosto es un dato que demuestra que la gradualidad por la que optó este Gobierno para encauzar la economía es la correcta y en este camino nosotros apuntamos a la transformación, a la innovación tecnológica a la incorporación de tecnología y una mayor integración al mundo" manifestó el secretario de Industria. Etchegoyen resaltó que "el problema de la competitividad en la Argentina no son los salarios, sino que es un problema multidimensional pero estamos trabajando para reducir los costos salariales no laborales para dos sectores como el textil y calzado. El Gobierno está trabajando en un proyecto de ley que se presentará antes de fin de año para mejorar la competitividad en esos sectores que todavía no muestran una recuperación frente al resto. En ese aspecto Etchegoyen señaló que "se trabaja en un acuerdo con la industria del calzado y la textil, para bajar los costos de las ART y las cargas patronales y que se impulsaría a través de una ley a fin de año. "Para estos sectores y para otros que también están en problemas, los impuestos al trabajo son muy altos, todavía no hay detalles porque se maneja muy cautelosamente, pero sabemos que es uno de los temas a abordar en la reforma tributaria, porque tenemos cargas muy altas".