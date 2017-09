7. "En la década de 1990 tenían un plan de convertibilidad y el peso pegado al dólar. De hecho, su moneda era el dólar. Ese fue un gran error. Si preguntan a economistas hoy, probablemente todos, excepto la persona que creó el plan, dirían que fue un suicidio para Argentina. Eso no es lo que pasa hoy, no están haciendo nada parecido, por lo que no hay peligro de tener una crisis similar".