– ¿No eran desbarajustes el cepo cambiario; el tener las finanzas públicas contenidas artificialmente, porque como persistía el default parcial no se tenía acceso al mercado de deuda y no se pagaba a los acreedores en el exterior por temor a embargos? Tampoco se hacían obras de infraestructura. Usted como diputado nacional, y también como presidente de un banco con una amplia red de sucursales ¿ha visto el estado de los caminos?

– Primero, la Argentina regularizó el 93% de su deuda; y desde que la regularizó ha venido pagando puntualmente a cada vencimiento; el 7% que no se arregló no fue por falta de voluntad del Gobierno, sino por la pretensión de esos acreedores de cobrar diferente que el resto. Nuestro gobierno eligió una estrategia que comparto de dar la pelea, lo llevó a Naciones Unidas, y obtuvo una resolución sobre el derecho del país de legitimar el método de pago de la deuda como había hecho la Argentina; se logró amplísimo respaldo en todos lados. Desde luego, eso no alcanzó para torcerle el brazo al juez Thomas Griesa, pero la Argentina hasta las elecciones de 2015 resistió los embargos y todas las cosas que le sucedieron que no molestan, pero tenían otro riesgo como el de provocar la contaminación del reclamo de quienes habían aceptado los criterios de canje pudieran de igualar las condiciones distintas. Usted recuerda que eso tenía una fecha de prescripción y que seguramente el nuevo Gobierno aprovechó esa situación para lograr una solución. Pero no creo que haya sido buena, tampoco he visto que haya sido cierto que luego de que le pagáramos a los buitres la Argentina se iba a llenar de inversiones. La Argentina se ha llenado de Lebacs, se ha llenado de inversiones financieras, por más de un billón de pesos en las Letras del Banco Central; hay más Lebac que masa monetaria, por lo tanto si se produjera una situación de incertidumbre, incluso por problemas internacionales, la fragilidad de esa situación es importante. Por otro lado, el Gobierno plantea como una fortaleza la reservas en divisas que ha constituido, pero no tiene empacho de sumar en esas reservas lo que antes llamaba papelitos de colores, como el swap de monedas con China; o las REPO con un grupo de bancos, ni los créditos externos que tiene tomados. Si ahora se resta todo eso, las reservas darían negativas.