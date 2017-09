Por su parte, Ingrid Clausen, encargada del área de Innovación de la Bolsa, destacó el avance del sector Industrial 4.0, "lo que en Alemania llaman la cuarta revolución industrial", que no es solamente la digitalización de la industria, sino que tiene que ver también con la sinergia entre los industriales. "No existe más la idea del agro por un lado y la tecnología por el otro como si fuera algo lejano o extraño, ya no podemos buscar soluciones encerrados en nuestro propio sector, sino que hay que trabajar en conjunto y ese es el principal motivo de este evento", añadió.