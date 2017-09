Con todo, el dato posee un efecto estadístico particular: la tasa de actividad cayó un 0,6% al 54,4% en un año, y descendió un 0,1% contra el primer trimestre de 2017. Y en la comparación interanual, el empleo descendió un 0,2% al 41,5%. "El empleo cayó porque bajó la población económicamente activa: en un año, hay 20.000 personas más que no tienen trabajo o no están buscando", aseguró Fausto Spotorno, economista jefe de Ferreres & Asociados, en diálogo con Infobae.