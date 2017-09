—En principio parecía una amenaza pero al día siguiente que Donald Trump anunció que los Estados Unidos salían de este tratado hubo una gran cantidad de países importantes como China, Francia y Alemania que redoblaron su compromiso con este tratado. Además, hay 54 ciudades de los Estados Unidos que volvieron a comprometerse con ese tema. Nosotros estamos en contra de la decisión del presidente Trump. La diferencia es que en este cambio de formas de producir habrá una diferencia de velocidades, tal vez los cambios no se hagan tan rápido pero no hay marcha atrás con esto, se van a hacer, y creemos que la Argentina no debería parar tampoco.