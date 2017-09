– ¿Qué hace falta para poder pasar de la etapa de la reactivación a la del crecimiento?

– Para que haya crecimiento se requieren cambios en lo que llamo los fundamentals, y no ví ningún cambio en las variables relevantes, salvo que un grupo antiperonista le ganó a otro grupo peronista, en 2015; pero que optó por una política de no cambio hasta que se consolide su poder político. Hicieron algunas cosas que no fueron pocas, sobre todo obras. En eso no hay ninguna duda. Y después algunas otras, que para algunos son sorpresa, que para mi eran más que obvias, como unificar el mercado de cambios; salir del cepo, eliminar el control de cambios, lo han hecho muchos gobiernos. Lo he visto muchas veces a lo largo de mi vida, y nunca resultó un enorme sacrificio: un dólar paralelo alto y un oficial bajo, y se ubica en el medio cuando se unifican. Se terminó el problema con los holdouts, que tampoco fue un enorme sacrificio, sino una decisión política que Cristina Kirchner no quería tomarla, ¡a propósito!; y ellos lo hicieron. Fueron USD 10.000 millones que no significaron el fin del mundo. Además, no costó plata, porque costó Letras del Banco Central. Con eso quiero decir que en materia de política fiscal y gasto público se continuó igual. Y es más, ¡el Gobierno anunció que iba a continuar igual!, que no iba a ser nada drástico, que todo iba a ser gradual. Ergo, dije: acá no hay cambios en los fundamentals, las reformas de segunda generación que Fernando de la Rúa las arruinó y vino la enorme crisis de 2001-2002, con caos, muertes, default, y todo lo demás, no vuelven. Por tanto, ¿por qué vamos a crecer?. De hecho, se hizo otra cosa mal que fue anunciar una recomposición de tarifas, con unos subsidios muy malos, con aumentos que generó un pánico total, y con ello profundizó una recesión que era suave. Y encima con el miedo que en las elecciones del 22 de octubre volviera a ganar Cristina Kirchner, culpa de la recesión. Y hasta hace pocos días, un funcionario decía vamos a hacer una cosa, y venía otro y decía todo lo contrario, como con la reforma jubilatoria, o el impuesto a la renta financiera del exterior.