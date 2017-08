—Serán cinco plataformas. La primera será Transformar desde uno mismo, muy interesante para los empresarios, con valores, entendiendo al mundo y generando empleo y muy interesante para nosotros los empresarios con una mirada muy introspectiva que creo que generará un sentido muy testimonial y cómo vamos a ser líderes más humildes en el futuro y colaborar más con la sociedad. La segunda tiene que ver con la Transformación con valores que IDEA viene impulsando desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con cómo vamos a combatir la corrupción, lograr la transparencia, afianzar la justicia, cómo se financia la política. Una tercera plataforma que tiene que ver con la Integración. No hay país posible sin integración social, no hay desarrollo sustentable con uno de cada tres argentinos que están debajo de la línea de pobreza y los empresarios tenemos que ver, entender y comprender cómo accionamos en ese sentido. La diversidad de género será otro tema y todos los indicadores sociales muestran que estamos muy atrasados en ese aspecto en el ámbito laboral, de las empresas y a nivel ejecutivo. La cuarta plataforma es TransformandoNos entendiendo al mundo. La lógica es que no podemos plantearnos crecer sin tomar en cuenta lo que hace el mundo, los movimientos geopolíticos que se ven en el mundo. La quinta plataforma tiene que ver con la definición de la transformación productiva del país siempre con la búsqueda de lograr empleo de calidad.