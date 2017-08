"El aumento del crédito a las clases más necesitadas es fundamental, en primer lugar, porque no tienen la posibilidad de acceder a un banco, y en segundo término, porque ese crédito luego se vuelca al consumo ya sea para comprar alimentos, algún electrodoméstico o para arreglar la casa. Y eso a la larga es más crecimiento de la economía", explicó un funcionario a Infobae durante uno de los break del Council of the Americas, que se realizó ayer en el Hotel Alvear.