Sin embargo, según la compañía oficial de correo, de 1,43 millones de productos clasificados para la entrega en domicilio, nada menos que 558.600 fueron devueltos a sus países de origen. Esto significa que prácticamente el 40% nunca llega a destino y el dinero de la compra directamente se pierde. "No es por problemas de la empresa, sino que la gente no llena los formularios o no viene a buscar el producto cuando la Aduana así lo requiere", explicaron voceros de la compañía.