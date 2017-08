– ¿No cree que fue una actitud propia de campaña, pero no de fondo, porque como bien dijo, en el primer año el Gobierno acudió al consenso legislativo?

– No, me parece que el Gobierno no tiene ninguna voluntad de buscar un consenso con representantes de sectores y sociales y el Congreso. Veo que dice, lo he escuchado : "si ganamos solos, sigamos solos, creo que toda la estrategia es de la confrontación". Pero le pido que tenga en cuenta dos cosas: 1) No van a tener mayorías legislativas; y 2) los inversores van a seguir preguntando cómo es el futuro de la Argentina, y cuando se conozca en más detalle, y después de octubre habrá que ver cómo queda; y que el peronismo sumando todas sus vertientes se convertirá en la primera opción de gobierno, Cambiemos va a tener serias dificultades, porque creo que solo no va a poder lograr objetivos de largo plazo. Y en la Argentina si no ingresan dólares genuinos, de la inversión productiva y de las exportaciones volveremos a las recurrentes crisis de la balanza de pagos. Y a partir de 2018 /2019 no puede seguir endeudándose, porque ya habrá agotado su capacidad de endeudamiento, esto el presidente Macri lo sabe muy bien, se lo escuché decir. Y que esto es el paso inicial hasta que vengan las inversiones, pero es muy difícil que vengan esas inversiones que tanto necesita el país; y fundamentalmente de los argentinos, si no hay un acuerdo de largo plazo.