"Me dedicaba a la logística. Lo que pasó fue que apliqué los principios del libro de Robert a mi empresa de logística y la llevé a 74 países. La hice crecer y después de eso la vendí para dedicarme a ser representante de Kiyosaki y compartir este entrenamiento en Latinoamérica. A su vez me dediqué a invertir, a hacer que el dinero trabaje para mí. Yo nunca he sido empleado de Robert, si no sería 'padre pobre'. Siempre he puesto el dinero a trabajar para mí, y ese es uno de los principios", señala.