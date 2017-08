Las preferencias políticas del general Alvear fueron sumamente controvertidas durante su vida pública y, en general, no se difundieron demasiado. Especialmente sus cambios de rumbos, expuestos desde su fervoroso sentimiento revolucionario orientado a liberar América del español, demostrado en las logias donde participó (con San Martín, entre otros), hasta su giro radical puesto de manifiesto en las cartas enviadas al Embajador británico Lord Strangford y al Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Lord Castlereagh, donde, literalmente, sostenía que "cinco años de repetidas experiencias han hecho ver a todos los hombres de juicio y opinión, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden, antes que se precipite en los horrores de la anarquía //…// en estas circunstancias solamente la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer: porque conocen que es el único medio de evitar la destrucción del país, a que están dispuestos antes de volver a la antigua servidumbre, y esperan de la sabiduría de esa Nación una existencia pacífica y dichosa (Rosa, 1951)". Si bien este ha sido el más conocido de los episodios, los historiadores sostienen que no fue el único. Luego de ser desplazado por Ignacio Álvarez Thomas y de huir al exilio en Río de Janeiro, continuaron surgiendo graves sospechas sobre su ética y moral. Especialmente, tras conocerse que, en su afán de agradar a las potencias extranjeras, a mediados de 1815 proporcionó información clave sobre las tropas rioplatenses a la corte española. "Estos infortunios", sin embargo, no impidieron que en la Argentina se le continuara rindiendo honores no sólo en la calle que lleva su nombre, sino también en el imponente monumento emplazado en la Plaza Francia, obra del escultor Emilio Bourdelle, e inaugurado en 1926 durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear (su nieto).