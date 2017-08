El reconocido escritor y periodista argentino, Andrés Oppenheimer, llegó a Buenos Aires en el marco de lo que él mismo bautiza en broma como un "Latin American Tour", y en su pasada por diversas ciudades de la región, insiste con el tema central de su último libro Crear o morir: la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. "La educación es demasiado importante para ser dejada a las gobiernos: no van a hacer nada si no hay presión social, porque eso no sale en las fotos", aseguró en el marco del evento organizado por CMR Falabaella en Puerto Madero.