– En primer lugar debo decir que no. Detesto el "neo" adelante de liberalismo. Creo que el liberalismo, sobre todas las cosas, propone crear las condiciones para que las iniciativas privadas puedan desarrollarse sin trabas y lleguen a buen puerto, y sin que tengan un socio permanente en el Estado, que de alguna manera actúa como obstáculo, más que para favorecerlas. Si vamos a un modelo con un poco más de libertad económica tenemos que tener un Estado que sirva a esa libertad económica; sucederá lo contrario si se pretende mantener un Estado intervencionista y gigante. Luis Alberto Romero, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una cita que me parece genial: "La Argentina no es que tiene un Estado muy grande, tiene un gobierno muy grande", porque como no hay bienes públicos no se ve la presencia del Estado en la vida de los privados. Me parece que los modelos exitosos de los que hablaba antes, por lo general, le dan la preferencia importante al rol de la actividad privada por sobre la estatal. Creo que hacia ahí tendría que ir la Argentina, eso requiere, como me preguntaba, re regular en unos sectores y áreas y desregular en otros. Definir una hoja de ruta es lo que nos falta, porque nos quedamos muy trabados en la discusión del corto plazo.