De las políticas de aislamiento y el "vivir con lo nuestro" a una apertura al mundo, casi sin anestesia. El Gobierno asegura que busca un acercamiento "inteligente", casi un eufemismo para aclarar que los pasos que se irán dando en la integración serán graduales y cuidando a las empresas menos productivas. Sin embargo, para muchas compañías no se trata de una cuestión de tiempo: cualquier atisbo de competencia las deja fuera del mercado y difícilmente estén en condiciones de salir a pelear para ganar nuevos mercados o bien para defenderse de importaciones. El Gobierno lo sabe pero desde el ministerio de la Producción se encargan de pasarles un mensaje no precisamente tranquilizador: "Les vamos a dar tiempo para que se adapten, pero no hay marcha atrás en el camino elegido".