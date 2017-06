-El desafío de mejorar en términos tecnológicos se cruza con el debate en torno a impacto que tiene en el empleo. ¿Cómo se maneja ese equilibrio en una empresa para que no haya despidos?

-La tecnología no viene a cubrir puestos de trabajo. Vamos a generar más puestos: hoy somos 17.000 y esta apuesta generará este año 500 nuevos empleos. Somos un negocio de gente atendiendo a gente, contacto con el consumidor no lo vamos a perder y estamos apostando a flexibilizarnos en cuanto lo que ofrecemos al cliente.