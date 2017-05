¿Cuál es el proyecto de largo plazo de cualquier sistema económico? Básicamente, diseñar un mecanismo que imparta justicia social y sea capaz de repeler ataques especulativos. La política en general, y la política económica en particular, serán protagonistas claves para emplazar e impulsar "esa empresa". Su presencia será necesaria pero no suficiente porque, en paralelo, requerirá contar con compromiso (un contrato social explícito) alineado con un pensamiento nacional representativo de toda la comunidad. La relación entre ciencia, técnica y arte del "arquitecto encargado de esa obra", deberá ser dinámica y con timing, orientada a tratar los heterogéneos desafíos planteados por el problema social. En este proceso, el arte (el juicio de los artífices de la política económica) permanentemente estará expuesto a cuestionamientos sin que sea posible su elusión porque "existen y siempre existirán elementos de arte en la conducción de la política económica; en otras palabras, siempre se necesitará un nivel importante de juicio para lograr resultados deseables" (Mishkin, 2007). Esto no sólo no es un hallazgo reciente, sino que tampoco parece estar en una fase de extinción. Hace más de 80 años, John Maynard Keynes describía al economista como matemático, historiador, estadista y filósofo, tan cerca de la tierra como un político y tan incorruptible como un artista. Al hacerlo, planteaba la necesidad de contar con especialistas en políticas discrecionales y prudentes, "enemistados" de los paradigmas decimonónicos (clásicos y neoclásicos) basados sólo en el funcionamiento de un mecanismo automático de laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar).