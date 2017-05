No siempre es mejor sacar un crédito personal que refinanciar la tarjeta: una de los usos más frecuentes de los préstamos personales es utilizarlo para pagar la tarjeta a fin de mes. Es un comportamiento lógico, teniendo en cuenta que el costo de refinanciar el resumen cuando no se llegó a pagar todo (lo que se denomina "revolving" en la jerga financiera) es siempre mucho más costoso que una línea crediticia tradicional. Sin embargo, no siempre es la mejor solución. Si piensa que en breve podrá ponerse al día con la tarjeta, por ejemplo con la ayuda del pago del medio aguinaldo del mes próximo, no tiene sentido endeudarse con un crédito personal. Es mejor asumir un costo del 50% ó 60% anual por un mes o dos que endeudarse a dos o tres años aún cuando la tasa resulte menor.