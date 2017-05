Cuando alguien se desangra, el torniquete no es para nada agradable. Pero si se lo aplica muy paulatinamente, el riesgo a morir es alto. No basta con hacer más eficiente el gasto, el sector privado formal no puede acarrear una carga tan pesada del sector público y ella es la principal causa de la inflación. La inflación es el peor de los impuestos pues licua la renta de los que poseen menos poder de mercado.